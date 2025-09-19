Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Из бездомного в легенду Ф1: Мать Александра Албона предложила приютить "паддок-кота"

    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 15:20
    Из бездомного в легенду Ф1: Мать Александра Албона предложила приютить паддок-кота

    Мать пилота команды Williams Александра Албона призвала сына приютить получившего мировую известность бакинского "паддок-кота".

    Как сообщает Report, пушистый житель столицы Азербайджана стал настоящей звездой Гран-при, затмив даже именитых гонщиков Формулы-1. Неожиданный талисман паддока ворвался в центр внимания и мгновенно превратился в любимца болельщиков, механиков и самих пилотов.

    Канкамол Албон, мама Александра, опубликовала в Instagram трогательное послание к коту: "Привет. Если ты найдешь Алекса, ты можешь попросить его подвезти тебя. Пожалуйста, скажи ему, что мама и старшие сестры говорят, что ты можешь приехать и жить с нами дома".

    Для Албона питомцы - вовсе не в новинку: в его доме уже живут 13 кошек, собака и даже лошадь.

    Тем временем, кадры с котом разлетелись по соцсетям, собрав десятки тысяч лайков и комментариев. Администраторы официальных страниц команд, фотографы, журналисты и болельщики наперебой публикуют фото и видео с участием нового любимца. Впечатление такое, что на уик-энде в Баку он стал главным героем, обойдя по популярности даже самих звезд Формулы-1.

    Сотрудники трассы дважды пытались удалить животное из зоны паддока ради безопасности, но кот возвращался снова и снова - словно напоминая, что именно он здесь главный. На третий раз выгонять его уже не стали. Более того, пушистый оказался дружелюбным: охотно подходил к механикам, гонщикам и фанатам.

    Команда Mercedes пригласила его в свою гостевую зону, где кот, как именитая звезда, позировал рядом со шлемами Джорджа Рассела и Кими Антонелли. В знак внимания ему даже вручили мини-шлем для игр.

    Теперь в сети обсуждают, какое имя больше всего подойдет новому талисману бакинской гонки. Среди предложений - "Кот безопасности", "Макс Пёррррстаппен", "Фуррари", "Себастьян Вет-хвост" и даже "Мистер Макклорен". Болельщики активно голосуют в опросах, а мировые спортивные издания публикуют подборки лучших вариантов.

    Так Гран-при Азербайджана подарил Формуле-1 пушистого героя, который доказал: иногда для того, чтобы стать звездой, вовсе не нужно садиться за руль болида.

    Фото
    From stray to F1 legend: Alexander Albon's mother suggests adopting the paddock cat

    Лента новостей