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"Формула-1": В течение гоночной недели ряд улиц и проспектов будет открыт для движения транспорта

"Формула-1": В течение гоночной недели ряд улиц и проспектов будет открыт для движения транспорта В течение всей гоночной недели в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" ряд входящих в трек дорог будет открыт для движения транспорта.
Формул 1
16 марта 2023 г. 16:47
Формула-1: В течение гоночной недели ряд улиц и проспектов будет открыт для движения транспорта

В течение всей гоночной недели в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" ряд входящих в трек дорог будет открыт для движения транспорта.

Как сообщили Report в операционной компании Baku City Circuit, 24-29 марта в определенные часы будет открыт для движения транспортных средств участок дороги на проспекте Нефтчиляр - от площади Азнефть до Морского вокзала и от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан.

24-26 апреля с 07:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 20:00 движение по указанным улицам и проспектам будет свободным. Дороги будут использоваться лишь в качестве транзитного коридора. Стоянка или парковка запрещена из соображений безопасности.

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоится 28-30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке “Formula 1”: Yarış həftəsində bəzi yollar nəqliyyatın hərəkətinə açıq olacaq

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