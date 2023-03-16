"Формула-1": В течение гоночной недели ряд улиц и проспектов будет открыт для движения транспорта

В течение всей гоночной недели в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" ряд входящих в трек дорог будет открыт для движения транспорта.

В течение всей гоночной недели в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" ряд входящих в трек дорог будет открыт для движения транспорта.

Как сообщили Report в операционной компании Baku City Circuit, 24-29 марта в определенные часы будет открыт для движения транспортных средств участок дороги на проспекте Нефтчиляр - от площади Азнефть до Морского вокзала и от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан.

24-26 апреля с 07:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 20:00 движение по указанным улицам и проспектам будет свободным. Дороги будут использоваться лишь в качестве транзитного коридора. Стоянка или парковка запрещена из соображений безопасности.

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоится 28-30 апреля.