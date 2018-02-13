Зияд Самедзаде: Мы за снижение учетной ставки

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане доля упрощенного налога во всех бюджетных поступлениях составляет 0,8%, а в налоговых поступлениях - 4-5%.

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности Зияд Самедзаде на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

Он предложил усовершенствовать систему налогового учета в стране: "Как получается, что рентабельность одного и того же товара в одном случае составляет 18%, в другом - 2%?".

Председатель комитета позитивно воспринял снижение учетной ставки Центрального банка: "Мы за снижение учетной ставки. Денежную массу необходимо сжимать в случае высокой инфляции. Сейчас ставку необходимо снизить для усиления экономической активности".