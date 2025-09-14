ЦБА: В Азербайджане риски пожаров и взрывов включат в обязательное страхование

В Азербайджане подготовлен первичный законопроект по обязательному страхованию страхованию недвижимого имущества.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

По его словам, его основная цель - снижение фискальной нагрузки на государство, создаваемой рискам катастроф:

"Применение этой системы позволит передать катастрофические риски страховым компаниям и сектору в целом. Сюда также входят регулярно возникающие социальные риски. В том числе, рисков, возникающих в результате пожаров и взрывов. Основная цель также заключается в предотвращении последствий этих рисков. Отмечу, что страхование таких рисков само по себе носит специфический характер".

В Азербайджане в настоящее время риски, связанные с обязательным страхованием, регулируются законом "Об обязательных видах страхования". Этот закон регулирует отношения, возникающие в сфере обязательного страхования недвижимого имущества, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, а также обязательного личного страхования пассажиров от аварий.