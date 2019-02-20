В госбюджет Азербайджана поступило 466 млн манатов за счет выездных налоговых проверок

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В 2018 году выполнены 1703 выездные налоговые проверки из запланированных 1707.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, число проверок сократилось в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом. На каждую тысячу действующих налогоплательщиков пришлось 4 выездные проверки, что составляет 0,4%.

Хотя объем дополнительных средств сократился в связи со снижением числа проверок, в результате повышения качества аудита объем приходящихся на каждую проверку дополнительных средств увеличился вдвое - с 136,3 тысячи манатов до 273,5 тысячи манатов.

В общей сложности в 2018 году дополнительно рассчитаны налоговые средства в объеме 465,7 млн манатов, что в 1,7 раза меньше суммы за 2017 год.

Отметим, что в 2017 году эта сумма составила 787,8 млн манатов.