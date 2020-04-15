Вусал Гасымлы: В бюджете пересматриваются инвестиции и текущие расходы

"Возникшие в XXI веке глобальный экономический кризис, очень низкая цена на нефть и масштабная пандемия повлияли на доходы сводного бюджета Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, в первом квартале текущего года доходы госбюджета составили 7 811 млн манатов, расходы - 5 255 млн манатов, а профицит - 2 556 млн манатов.

"Несмотря на то, что в первом квартале налоговые и таможенные органы увеличили прогноз доходов на 312,2 миллионов манатов, неопределенность, связанная с углублением глобальной рецессии и пандемии, негативно влияет на доходы. На фоне продолжающихся глобальных потрясений в рамках политики фискальной поддержки национальной экономики пересматриваются доходы и расходы.

Россия уже пошла на изменение параметров бюджета на 2020-2022 годы. Под влиянием глобальных потрясений правительство Казахстана подготовило предложения по увеличению доходов и расходов в бюджете на 2020 год. В обмен на определенные уступки, правительство Украины надеется покрыть дефицит бюджета, заимствовав 5 миллиардов долларов США в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ). Правительство Грузии, ожидая под влиянием глобального шока потери 1 миллиарда долларов США от своего 4,3-миллиардного дохода, приступило к переговорам с международными финансовыми структурами о заимствовании. Все страны региона, кроме Азербайджана, России и Казахстана, имеющие "подушку безопасности", пытаются сбалансировать госбюджет на 2020 год за счет увеличения внешнего государственного долга и пересмотра дефицита бюджета. Борьба с кризисом за счет внешнего долга - довольно дорогостоящая мера. В отличие от стран региона, в борьбе с коронавирусом Азербайджан не пошел ни на внешние заимствования, ни на девальвацию, полагаясь лишь на собственные ресурсы.

В рамках действующего бюджетного законодательства на борьбу с коронавирусом выделено 1 миллиард 350 миллионов манатов. Наряду с этим, ожидается повышение эффективности инвестиций и текущих расходов", - отметил эксперт.

В.Гасымлы подчеркнул, что в Азербайджане не только пересматриваются параметры бюджета, но и меняются макроэкономические рамки:

"Для поправок в бюджет возникает необходимость пересмотра фискальных рамок и, соответственно, макроэкономических. Правильное составление макроэкономических параметров обуславливает прогнозирование бюджетных показателей. Мы должны провести переоценку ВВП методом расходов для прогнозирования в соответствии с функциональной классификацией государственного бюджета.

Функциональная классификация, в свою очередь, включает и экономическую классификацию. Анализ ВВП методом расходов говорит о том, что в оставшейся части года расходы домашних хозяйств и государственных учреждений, а также чистый экспорт будут иметь тенденции к снижению. С другой стороны, в связи с низкими ценами на нефть снизятся доходы от нефтяного сектора и 20 секторов ненефтяного сектора, наиболее пострадавшего от пандемии.

Президент Ильхам Алиев определил три основные цели экономической политики в этом году: экономическая стабильность, занятость и благосостояние. В соответствии с поставленными целями, основными векторами бюджетной политики будут приоритезация расходов, повышение прозрачности и эффективности расходов. Для обеспечения фискальной устойчивости определены такие меры, как амнистия капитала и имущества, приватизация, снижение бюджетной нагрузки путем повышения эффективности управления государственными предприятиями, прозрачности и экономической эффективности инвестиционных программ, а также повышение прозрачности государственных закупок. Решающую роль в обеспечении стабильного экономического роста сыграет привлечение частных инвестиций".