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Всемирный банк перевел займы Беларуси в статус необслуживаемых из-за просрочки

Всемирный банк перевел займы Беларуси в статус необслуживаемых из-за просрочки Всемирный банк (ВБ) сообщил, что предоставленные Беларуси или гарантированные ею кредиты от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) переведены в статус необслуживаемых.
Финансы
18 октября 2022 г. 09:36
Всемирный банк перевел займы Беларуси в статус необслуживаемых из-за просрочки

Всемирный банк (ВБ) сообщил, что предоставленные Беларуси или гарантированные ею кредиты от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) переведены в статус необслуживаемых.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ВБ.

Такое решение банк принял из-за просрочки на сумму 68,43 млн долларов. Займы признаются необслуживаемыми при просрочке более полугода.

"Сумма непогашенных кредитов МБРР составляет 967 млн долларов США, или 0,42 процента от общей суммы непогашенных кредитов МБРР", - говорится в заявлении.

ВБ в марте приостановил программы в Беларуси на фоне боевых действий России в Украине.

В конце 2020 года Россия и Беларусь подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на 1 млрд долларов.

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Версия на английском языке WB puts loans to Belarus in 'nonperforming' status

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