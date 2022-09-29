Visa: 95% пассажиров хотят пользоваться бесконтактными платежами

Согласно исследованиям, проведенным в 2021 году, 95% пассажиров в Азербайджане хотят пользоваться бесконтактными платежами.

Согласно исследованиям, проведенным в 2021 году, 95% пассажиров в Азербайджане хотят пользоваться бесконтактными платежами.

Как сообщает Report, об этом менеджер по Азербайджану международной карточной организации Visa Нурлан Гаджиев заявил на конференции “Экосистема финтех в Азербайджане: сегодня и завтра”, организованной в Баку Азербайджанской финтех-ассоциацией.

"В Азербайджане на 14 железнодорожных станциях установлены турникеты для бесконтактной оплаты. В настоящее время 10 банков в стране поддерживают Apple Pay, а 8 - Google Pay, и их число будет постепенно увеличиваться", - отметил представитель Visa.