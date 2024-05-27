Замминистра: Cоцвыплаты выросли на 11%

В первом квартале этого года соцвыплаты в Азербайджане выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале этого года соцвыплаты в Азербайджане выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта О внесении поправок в закон ”Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Кроме того, по его словам, за последние 5 лет отношение минимальной заработной платы к средней по стране достигло 66%, а отношение медианной заработной платы к среднемесячной - 31%.