Валютный рынок Азербайджана сократился на 10%

В 2023 году на валютном рынке Азербайджана были проведены операции на сумму 33,3 млрд долларов США.

В 2023 году на валютном рынке Азербайджана были проведены операции на сумму 33,3 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана, это на 9,5% меньше, чем в 2022 году.

Операции объемом 29,5 млрд долларов США совершены на рынке безналичных платежей, а 3,8 млрд долларов США – наличных платежей, что соответственно на 6,9% и 25,5% меньше, чем год назад.

В долларах США совершены 79%, в других валютах - 21% безналичных валютных операций. В структуре наличных валютных операций 83,9% произведены в долларах США, 16,1% - в других валютах.