ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов. Теперь она составит 18%.

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов. Теперь она составит 18%.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".

До этого регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 16%, однако на последнем заседании совета директоров 7 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала о возможном повышении из-за роста инфляции.

22 июля Росстат сообщил, что годовая инфляция замедлилась до 9,07% с 9,19% на 15 июля (но выросла с 8,59% на конец июня). Целевым показателем ЦБ считает 4%, и руководство регулятора неоднократно говорило, что намерено добиться этого уровня уже в следующем году. Для этого ЦБ намерен придерживается жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).