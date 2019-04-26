Валютные резервы Азербайджана увеличились на 7%

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Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля этого года составили 46 051,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 40 273,3 млн долларов или 87,45% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 778,6 млн долларов или 12,55% - Центробанка Азербайджана.

Во 1-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 1 911 млн долларов или 4,3%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 1758,1 млн долларов или 4,6%, ЦБА – 152,9 млн долларов или 2,7%.

Объем валютных резервов вырос на 2 912,2 млн долларов или 6,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 2 641,6 млн долларов или 7%, ЦБА - 270,6 млн долларов или 4,9%.