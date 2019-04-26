Валютные резервы Азербайджана увеличились на 7%

Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля этого года составили 46 051,9 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 40 273,3 млн долларов или 87,45% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 778,6 млн долларов или 12,55% - Центробанка Азербайджана.
Во 1-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 1 911 млн долларов или 4,3%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 1758,1 млн долларов или 4,6%, ЦБА – 152,9 млн долларов или 2,7%.
Объем валютных резервов вырос на 2 912,2 млн долларов или 6,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 2 641,6 млн долларов или 7%, ЦБА - 270,6 млн долларов или 4,9%.
|Валютные резервы Госнефтефонда (в млн
долларов США)
|Валютные резервы Центробанка (в млн долларов США)
|Валютные резервы Азербайджана (в млн долларов США)
|01.04.2019
|40 273,3
|5 778,6
|46 051,9
|01.01.2019
|38 515,2
|5 625,7
|44 140,9
|01.10.2018
|38 987,7
|5 534,5
|44 522,2
|01.07.2018
|38 036,1
|5 512,7
|43 548,8
|01.04.2018
|37 631,7
|5 508,0
|43 139,7
Namiq HüseynovАвтор новости