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Валютные резервы Азербайджана увеличились на 7%

Валютные резервы Азербайджана увеличились на 7%
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Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля этого года составили 46 051,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 40 273,3 млн долларов или 87,45% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 778,6 млн долларов или 12,55% - Центробанка Азербайджана.

Во 1-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 1 911 млн долларов или 4,3%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 1758,1 млн долларов или 4,6%, ЦБА – 152,9 млн долларов или 2,7%.

Объем валютных резервов вырос на 2 912,2 млн долларов или 6,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 2 641,6 млн долларов или 7%, ЦБА - 270,6 млн долларов или 4,9%.


 Валютные резервы Госнефтефонда (в млн
долларов США)		 Валютные резервы Центробанка (в млн долларов США) Валютные резервы Азербайджана (в млн долларов США)
01.04.2019 40 273,3 5 778,6 46 051,9
01.01.2019 38 515,2 5 625,7 44 140,9
01.10.2018 38 987,7 5 534,5 44 522,2
01.07.2018 38 036,1 5 512,7 43 548,8
01.04.2018 37 631,7 5 508,0 43 139,7
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