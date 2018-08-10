В Турции курс доллара превысил отметку 6 лир - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Соотношение TRY/USD достигло отметки 6,01, соотношение TRY/EUR - 7,05, TRY/GBP - 7,67.
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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня утром курс доллара США в Турции достиг отметки 5,73 лиры.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в соседней стране курс евро составил 6,63 лиры, курс английского фунта стерлингов составил 7,35 лир.
Турецкая национальная валюта стремительно дешевеет на фоне продолжающейся политической напряженности с США.
Namiq HüseynovАвтор новости