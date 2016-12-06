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    В Rabitabank произошла кадровая перестановка

    Назначен советник правления банка

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Назначен советник правления ОАО Rabitabank. 

    Как сообщает Report, им стал Эльдар Агаев.

    До назначения на должность он занимал пост одного из генеральных директоров банка.

    Напомним, что Rabitabank основан в 1993 году. Уставный капитал банка составляет 48,5 млн манатов. Акционерами банка являются Закир Алибала оглу Нуриев (председатель Наблюдательного совета, 23,98%), Аслан Таргулу оглу Хасиев (23,24%), Сейран Алибала оглу Нуриев (22,12%), Диляра Насраддин гызы Нуриева (18,83%), Яшар Фейзи оглу Гурбанов (11,34%, акционер Mega İnsurance – 15%), остальные 0,49% акций принадлежат 12 физическим лицам. 

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