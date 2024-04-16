В МВФ по-прежнему ждут ослабления монетарной политики ФРС США

Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к ослаблению монетарной политики в 2024 году.

Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к ослаблению монетарной политики в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

"Мы по-прежнему ожидаем, что США в некоторый момент 2024 года будут в позиции, когда начнут ослабление", - сообщил он на брифинге, комментируя возможность смягчения монетарной политики ФРС.

По словам главного экономиста МВФ, Федрезерву удалось добиться "огромного прогресса" в борьбе с инфляцией и поддержании устойчивости в американской экономике.