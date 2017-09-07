В этом году не ожидается повышения учетной ставки ЕЦБ

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Растут предположения относительно увеличения учетной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) в марте 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это ожидание сформировалась на основе проведенного опроса.

Отметим, что прогнозы до июля показывали, что ЕЦБ повысит учетную ставку в декабре 2018 года. Однако наблюдаемый в последнее время рост курса евро и уровень показателя инфляции, который не достиг 2%, стали причиной изменения прогнозов экспертов. Наряду с этим финансовые рынки полагают, что ЕЦБ продлит программу монетарной экспансии до 1 октября 2018 года. Ожидается что банк начнет повышать ставку по меньшей мере через 6 месяцев после завершения программы монетарной экспансии. Продолжение названной программы планируется до конца 2017 года.