В Азербайджане среднемесячная зарплата увеличилась на 3%

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении выросла на 2,9% и составила 540,1 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.

Число наемных работников в годовом сравнении увеличилось на 2,1% и по состоянию на 1 ноября составило 1 553,6 тыс. человек, из них 888,1 тыс. заняты в государственном, 665,5 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,5% заняты в сфере образования, 18,5% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,5% - промышленности, 8,5% - здравоохранения и социальных услуг, 7,2% - строительства, 7,0% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 11% - прочих секторах экономики.