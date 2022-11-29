В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 21%

На 1 ноября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 646 млн манатов.

На 1 ноября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 646 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 0,5% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

Число проблемных кредитов в стране сократилось на 10,2% по сравнению с началом года и на 20,8% в годовом сравнении.

На конец октября удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 3,2%. Этот показатель на конец сентября составлял 3,3%, на конец прошлого года 4,2%, на конец октября прошлого года - 5%.