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В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 21%

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 21% На 1 ноября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 646 млн манатов.
Финансы
29 ноября 2022 г. 10:09
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 21%

На 1 ноября текущего года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 646 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 0,5% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

Число проблемных кредитов в стране сократилось на 10,2% по сравнению с началом года и на 20,8% в годовом сравнении.

На конец октября удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 3,2%. Этот показатель на конец сентября составлял 3,3%, на конец прошлого года 4,2%, на конец октября прошлого года - 5%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 21% decline in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər 21 % azalıb

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