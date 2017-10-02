В Азербайджане предлагается ввести отдельный закон о проблемных кредитах

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане необходимо подготовить законопроект о проблемных кредитах. Раньше доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составляла менее 10%, сейчас этот показатель выше. Нет смысла продлевать просроченные кредиты. Эту проблему необходимо искоренить.

Как сообщает Report, об этом сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности Али Масимли.

Он также отметил необходимость стимулирования малого бизнеса.