В Азербайджане предлагается усовершенствовать банковское законодательство

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские банки предлагают незамедлительно изменить законодательную базу, прямо или косвенно регулирующую банковскую сферу. Как передает Report, данный вопрос стал основным предметом обсуждений недавней встречи председателя Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфата Асланлы с руководителями банков.

Напомним, что на повестке дня стоит вопрос внесения дополнений и поправок в Гражданский кодекс, законы “О государственном реестре недвижимого имущества”, “О государственной пошлине”, “Об исполнении”, “Об ипотеке”, “О нотариате”, “О регистрации по месту жительства и месту пребывания” в связи с деятельностью банков. В ходе встречи банкиры довели до внимания Р.Асланлы необходимость ускорения этого процесса в связи со сложившимися в стране новыми экономическими условиями.