В Азербайджане предлагается объявить финансовую амнистию

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане целесообразно объявить финансовую амнистию. Люди страдают от девальвации. Эту проблему нужно решить. Амнистия нужна, чтобы капитал тратился в пределах страны.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Тахир Керимли в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2018 год на пленарном заседании парламента.

"Азербайджан ежегодно получает непредусмотренные бонусы в размере бюджетного дефицита - 450 млн долларов. Расходную часть бюджета можно увеличить до 20%", - добавил он.

По мнению Тахира Керимли, необходимо увеличить объем выделяемых из бюджета средств для представленных в парламенте партий: "В результате активная часть населения сможет быть обеспечена рабочими местами".