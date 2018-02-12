В Азербайджане могут выпустить новые монеты

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что в прошлом году объем металлических денег в обращении увеличился во всем мире, азербайджанские банки лениво обеспечивают экономику этими деньгами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Банки стараются максимально мало использовать металлические деньги с учетом стоимости их перевозки и доставки. Хотя торговая система очень в них нуждается. Сейчас ЦБА работает непосредственно с торговой сетью, без участия банков. Что касается металлических манатов, если возникнет потребность, они могут быть введены в обращение", - добавил Рустамов.