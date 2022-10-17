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Ураган "Иэн" может нанести страховщикам рекордный ущерб за десятилетия

Ураган "Иэн" может нанести страховщикам рекордный ущерб за десятилетия Страховые убытки от урагана "Иэн", обрушившегося на побережье Соединенных Штатов в конце сентября, могут достичь 75 млрд долларов.
Финансы
17 октября 2022 г. 13:40
Ураган Иэн может нанести страховщикам рекордный ущерб за десятилетия

Страховые убытки от урагана "Иэн", обрушившегося на побережье Соединенных Штатов в конце сентября, могут достичь 75 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Financial Times.

По предварительным оценкам американской исследовательской компании RMS, ущерб частным страховым компаниям может составить от 53 до 74 млрд долларов, а по подсчетам инвестбанк Stonybrook Capital - 75 млрд.

Если прогноз сбудется, ущерб от "Иэна" станет рекордным для страховой отрасли за всю историю в номинальном выражении. В реальном выражении более дорогостоящим бедствием стал только ураган "Катрина" 2005 года – тогда страховщики понесли убытки в размере 65 млрд долларов (99 млрд долларов с учетом инфляции на сегодняшний день).

Ураган "Иэн", сформировавшийся в Атлантике в 20-х числах сентября, достиг побережья Флориды 28 сентября, пересек штат с запада на восток, а затем переместился в сторону Южной Каролины. Во Флориде жертвами стихийного бедствия стали 126 человек.

Огромный ущерб от урагана может привести к пересмотру ценовой политики крупными страховыми компаниями и к банкротству многих мелких страховщиков в затронутых разрушениями штатах, полагают аналитики.

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