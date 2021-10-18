Турецкая лира вновь обновила исторический минимум к доллару

Курс турецкой лиры по отношению к доллару в четвертый раз с прошлого понедельника обновил исторический минимум, свидетельствуют данные торгов.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару в четвертый раз с прошлого понедельника обновил исторический минимум, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, курс вырос до 9,28 лиры за доллар.

В минувший четверг курс доллара к лире вырос до 9,18 лиры за доллар на фоне новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы — Семиха Тюмена и Угура Намыка Кучука. В пятницу лира продолжила падение.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на последнем заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.

Показатель за минувшие три недели несколько раз обновлял предыдущий исторический минимум в 8,81 лиры за доллар, который держался с июня. Лира дешевеет после того, как центробанк Турции 23 сентября снизил учетную ставку до 18% с 19%, тогда как аналитики ждали сохранения ее на прежнем уровне.

Учетная ставка в Турции оставалась на уровне 19% с 18 марта, когда она была повышена с 17%. Эрдоган после этого решения отправил главу центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.