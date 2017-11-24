Турцию могут включить в черный список офшоров ЕС

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз может включить Турцию в черный список налоговых убежищ уже в декабре. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, агентство Bloomberg ознакомилось с попавшими в его распоряжение материалами рабочей группы ЕС, которая составляет список "юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения".

Рабочая группа ЕС пришла к выводу, что Турция сделала недостаточно для обеспечения прозрачности налогообложения и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами.

Как ожидается, группа представит рекомендации по списку министрам финансов ЕС на совещании 5 декабря. Страны блока пока не договорились о том, какие меры следует предпринимать по отношению к государствам, включенным в список. Однако само попадание в него может нанести существенный ущерб репутации Турции и ухудшить ее отношения с Евросоюзом.

Всего в этот перечень могут быть добавлены 36 стран, включая Армению, острова Кука, Маршалловы острова, Панаму, Сербию и Тунис.