Трейдеры ждут одного снижения ставки Банком Англии в 2024 году

Трейдеры после публикации свежих данных об инфляции в Великобритании пересмотрели прогнозы и теперь ждут всего одного понижения базовой процентной ставки Банком Англии в этом году.

Трейдеры после публикации свежих данных об инфляции в Великобритании пересмотрели прогнозы и теперь ждут всего одного понижения базовой процентной ставки Банком Англии в этом году.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что к ноябрю она будет снижена на 25 базисных пунктов с нынешних 5,25% годовых. Вероятность второго снижения ставки сейчас оценивается всего в 30%. Лишь несколько недель назад эксперты ожидали, что ЦБ уменьшит стоимость заимствований трижды в 2024 году.

Британское статуправление 17 апреля сообщило, что потребительские цены в стране в марте выросли на 3,2% в годовом выражении после повышения на 3,4% в предыдущий месяц. Таким образом, темпы подъема замедлились до минимума с сентября 2021 года.

Однако независимые аналитики и экономисты Банка Англии ожидали еще более значительного ослабления инфляции - до 3,1%.

"Инфляция в Великобритании продолжает двигаться в правильном направлении, но более медленными темпами, чем ожидалось", - отмечает аналитик глобальных рынков JPMorgan Private Bank Мэтью Лэндон.

Директор по инвестициям RBC BlueBay Asset Management Марк Даудинг считает, что "никакого снижения ставок вообще не должно быть", учитывая инфляционное давление в стране. "Но на практике одно сокращение может произойти как политическая уступка правительству", но вряд ли Банк Англии повторит этот шаг, полагает он.

Данные об инфляции способствовали повышению курса британской нацвалюты, который находился на минимуме за пять месяцев. Она торгуется на уровне 1,2454 доллара по сравнению с 1,2425 доллара на закрытие предыдущих торгов.

На заседании в марте британский ЦБ оставил ключевую ставку на 16-летнем максимуме в 5,25% и дал понять, что наверняка снизит ее в этом году, но сроков не уточнил.