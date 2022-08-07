О нас

Товарооборот CША и Китая вырос на 11,8% и составил 452,3 млрд долларов

Товарооборот CША и Китая вырос на 11,8% и составил 452,3 млрд долларов Товарооборот между США и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 11,8% и составил 452,3 миллиарда долларов.
Финансы
7 августа 2022 г. 19:54
Товарооборот CША и Китая вырос на 11,8% и составил 452,3 млрд долларов

Товарооборот между США и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 11,8% и составил 452,3 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

Так, экспорт из Китая в США за январь-июль вырос в годовом выражении на 15% и составил 347,4 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 104,8 миллиарда, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в июле товарооборот двух стран составил 68,5 миллиарда долларов, в том числе Китай ввез в США товаров на 55,03 миллиарда, США в КНР - на 13,5 миллиарда.

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% и составил 755,6 миллиарда долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US-China trade turnover exceed $452B in Jan.-July 2022
Версия на азербайджанском языке Bu il ABŞ-la Çin arasında ticarət dövriyyəsi 452 milyard dolları ötüb

Самое читаемое

AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi