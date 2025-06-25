TƏBİB выбирает аудитора

TƏBİB выбирает аудитора

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) объявило открытый тендер на услуги внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности за 2022 год по учреждениям, находящимся в его подчинении.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 1 000 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 18 июля по адресу: город Баку, Н.Нариманов, 206А (Бизнес-центр "Capital Towers"), где расположен TƏBIB.

Рассмотрение предложений состоится в тот же день в 16:00 по указанному адресу.