"TBC Kredit" НБКО добровольно аннулировала лицензию

"TBC Kredit" НБКО добровольно аннулировала свою лицензию

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию местной дочерней компании грузинского "TBC Bank" - небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "TBC Kredit" по ее собственному желанию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров принял представителя грузинской группы "TBC Bank Group" и члена Наблюдательного совета действующего в Азербайджане ООО "TBC Kredit небанковская кредитная организация" ("TBC Kredit НБКО") Спартака Тетрашвили.

В ходе встречи стороны обсудили тенденции в финансовой системе Азербайджана и региона, провели обмен мнениями о новых стратегических вызовах и целях развития финансового сектора.

Тетрашвили, касаясь вопросов регулирования деятельности небанковских кредитных организаций со стороны ЦБА и их развития, выразил благодарность за оказанную до сих пор поддержку в этой сфере. Он также отметил, что в соответствии с изменениями в стратегии "TBC Bank Group", деятельность "TBC Kredit НБКО" прекращается, и с этой целью было подано обращение в ЦБА о добровольном аннулировании лицензии данной организации.

В заключение были обсуждены перспективы возвращения "TBC Bank Group" в финансовый сектор Азербайджана в будущем, группе пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что небанковская кредитная организация "TBC Креdit" была создана в 1999 году. Ее уставный капитал составляет 8,453 млн манатов. НБКО завершила 2024 год с чистой прибылью в 71 тыс. манатов, что в 17,8 раз меньше по сравнению с 2023 годом.