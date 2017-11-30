Татьяна Голикова: Пока у нас есть резервы, нас в мире уважают

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Мы копим, потому что хеджируем резервами возможные риски. Пока у нас есть резервы, нас в мире уважают. Но как только они обнуляются, мы попадаем в абсолютно рисковую зону, в том числе из-за введенных против нас санкций.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова в интервью газете "Ведомости".

Голикова отметила, что Счетная палата оценивает возможные риски в связи с проектом федерального бюджета на 2018-2020 гг. По ее словам, правительство ожидает, что в 2017 году экономика вырастет на 2,1%, а к 2020 году ускорится до 2,3%, рассчитывая, что основным драйвером станут инвестиции: "Однако предварительная оценка Росстата заметно ниже – 1,8%, за девять месяцев – всего 1,6%. Сомнительно, что инвестиции в строительство покажут такой рост, особенно если исключить крупные стройки – стадионы, Керченский мост, газопровод "Сила Сибири".

Глава Палаты считает, что следующий год будет переходным, и страна продолжит расходовать фонд национального благосостояния: "Жесткое правило начнет действовать с 2019 года, лишь тогда мы станем пополнять ФНБ. Резервы мы существенно подъели, а не стоит забывать, что ФНБ предназначен еще и для долгосрочной сбалансированности пенсионной системы".

"Мы копим, потому что хеджируем резервами возможные риски. Пока у нас есть резервы, нас в мире уважают. Но как только они обнуляются, мы попадаем в абсолютно рисковую зону, в том числе из-за введенных против нас санкций. Кроме того, пока нет долгосрочных предложений по пенсионной системе и ее сбалансированности - решение этого вопроса тоже постоянно откладывается", - отметила Т.Голикова.