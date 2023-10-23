Страховой рынок Азербайджана вырос на 28%

В январе-сентябре 2023 года по линии 20 страховых компаний Азербайджана были собраны страховые взносы в объеме 937,238 млн манатов.

В январе-сентябре 2023 года по линии 20 страховых компаний Азербайджана были собраны страховые взносы в объеме 937,238 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 28,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 400,387 млн манатов. Это на 25,7% больше, чем год назад.

Выплаты на каждые 100 манатов страховых взносов составили 42,7 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 43,6 маната.