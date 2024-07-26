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Банковские расходы "Азерконтракта" снизились на 13%

Банковские расходы "Азерконтракта" снизились на 13%
Финансы
26 июля 2024 г. 11:47
Банковские расходы Азерконтракта снизились на 13%

В 2023 году банковские расходы Государственной контрактной корпорации - ОАО "Азерконтракт" составили 660 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет акционерного общества, это на 12,7% меньше по сравнению с 2022 годом.

За отчетный период пожертвования "Азерконтракта" в Фонд "YAŞAT" сократились в 2 раза до 100 тыс. манатов.

"Азерконтракт" создан в 1997 году. Его уставный капитал составляет 13,539 млн манатов. Уже два года акционерное общество занимается закупкой природного газа у производителей, его транспортировкой, распределением внутри страны и организацией продажи потребителям.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkontrakt"ın bank xərcləri 13 % azalıb

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