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Страховая компания Грузии вышла на азербайджанский рынок

Страховая компания Грузии вышла на азербайджанский рынок Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в свой реестр "дочку" грузинской страховой компании Magnus - ООО Magnus Insurance Broker.
Финансы
5 февраля 2024 г. 16:15
Страховая компания Грузии вышла на азербайджанский рынок

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в свой реестр "дочку" грузинской страховой компании Magnus - ООО Magnus Insurance Brokers.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, после пятилетнего перерыва на страховой рынок Азербайджана вышел иностранный брокер. В реестр страховых брокеров в последний раз в 2019 году была включена австрийская компания GrECo JLT Specialty GmbH.

С выходом новой компании на страховой рынок число иностранных брокеров в реестре ЦБА достигло 86.

Напомним, что страховая компания Magnus действует в Грузии с 2016 года.

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