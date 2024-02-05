Страховая компания Грузии вышла на азербайджанский рынок

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в свой реестр "дочку" грузинской страховой компании Magnus - ООО Magnus Insurance Broker.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил в свой реестр "дочку" грузинской страховой компании Magnus - ООО Magnus Insurance Brokers.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, после пятилетнего перерыва на страховой рынок Азербайджана вышел иностранный брокер. В реестр страховых брокеров в последний раз в 2019 году была включена австрийская компания GrECo JLT Specialty GmbH.

С выходом новой компании на страховой рынок число иностранных брокеров в реестре ЦБА достигло 86.

Напомним, что страховая компания Magnus действует в Грузии с 2016 года.