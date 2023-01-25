Стоимость золота незначительно снизилась перед выходом статистики в США

Цена на золото в среду утром незначительно снизилась, оставаясь выше 1 930 долларов за тройскую унцию. Рынки ожидают статистику по ВВП США.

Цена на золото в среду утром незначительно снизилась, оставаясь выше 1 930 долларов за тройскую унцию. Рынки ожидают статистику по ВВП США.

Как передает Report, это следует из биржевых котировок.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,85 доллара, или на 0,3%, до 1 929,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,57%, до 23,613 доллара за унцию.

В то же время доллар подорожал к иене на 0,25%. Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.

Важным фактором для трейдеров на этой неделе является статистика по ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики предполагают, что рост экономики страны в четвертом квартале прошлого года, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

Американская макростатистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений по монетарной политике. Это отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.