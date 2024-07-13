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Совокупная чистая прибыль 13 инвесткомпаний Азербайджана выросла на 1%

Совокупная чистая прибыль 13 инвесткомпаний Азербайджана выросла на 1% Совокупная чистая прибыль 13 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2023 году составила 8,684 млн манатов.
Финансы
13 июля 2024 г. 11:28
Совокупная чистая прибыль 13 инвесткомпаний Азербайджана выросла на 1%

Совокупная чистая прибыль 13 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2023 году составила 8,684 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 1,3% больше по сравнению с 2022 годом.

Инвесткомпании Plato Capital and Co., MFX-Trading и Troni завершили прошлый год с убытком. Убыток Troni увеличился, а MFX-Trading и Plato Capital and Co. - сократился.

В прошлом году прибыль инвесткомпаний до налогообложения составила 11,099 млн манатов, что на 1,6% больше, чем в прошлом году.

В 2022 году совокупные выплаты по налогу на прибыль инвесткомпаний составили 2,351 млн манатов, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 13 investisiya şirkətinin məcmu xalis mənfəəti 1 % artıb

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