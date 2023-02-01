Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на 16 млрд долларов

Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на 16 млрд долларов

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 16,1 млрд долларов с начала этого года.

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