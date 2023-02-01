Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на 16 млрд долларов

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 16,1 млрд долларов с начала этого года.
Как передает Report, это следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
Так, с начала года глава и основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов заработал 2,5 млрд долларов, его состояние увеличилось до 17,9 млрд, а состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова выросло на 1,54 млрд долларов, до 20,2 млрд долларов. Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время глава "Новатэка" Леонид Михельсон заработал 1,12 млрд, его состояние составляет 12,7 млрд долларов.
Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на 443 млн, до 12,7 млрд долларов. После включения в санкционный список ЕС 9 марта Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и из числа бенефициаров компании.
Информационное агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты