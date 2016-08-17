​Состоялась встреча с руководящими лицами банков

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы встретился с руководящими лицами коммерческих банков Азербайджана. Как передает Report, в ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в банковском секторе страны.

Собрание, организованное по инициативе Ассоциации банков Азербайджана (АСА), прошло в закрытом для прессы режиме. Ожидается, что ПНФР выступит с заявлением о деталях встречи.