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Составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов на Олимпиаде в Токио

Составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов на Олимпиаде в Токио Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, которые будут участвовать на предстоящих Олимпийских играх-2020 в Токио.
Финансы
19 июля 2021 г. 07:11
Составлен список самых высокооплачиваемых спортсменов на Олимпиаде в Токио

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, которые будут участвовать на предстоящих Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Report, на первом место в списке расположился баскетболист сборной США Кевин Дюрант, доходы которого за прошлый год составляют 75 миллионов долларов.

Японская теннисистка Наоми Осака, заработавшая 60 миллионов за минувший год заняла вторую строчку. Третьим в списке стал разыгрывающий защитник баскетбольной сборной США Дамиан Лиллард, доходы за прошлый сезон которого оцениваются в 40,5 миллионов долларов.

Следующими в списке стали сербский теннисист Новак Джокович (34,5 млн), гольфист из Великобритании Рори Макилрой (32 млн), атакующий защитник сборной США по баскетболу Девин Букер, японский теннисист Кэй Нисикори (по 30,5 млн) и американские баскетболисты Крис Миддлтон (27 млн) и Джру Холидей (23 млн).

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

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