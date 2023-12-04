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SOCAR завершил первое полугодие с прибылью

SOCAR завершил первое полугодие с прибылью Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью в размере 1,414 млрд манатов.
Финансы
4 декабря 2023 г. 13:01
SOCAR завершил первое полугодие с прибылью

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью в размере 1,414 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы SOCAR от продаж в январе-июне 2023 года составила 42,181 млрд манатов (на 30,1% меньше, чем год назад), себестоимость продаж - 37,538 млрд манатов (на 29,6% меньше), общие и административные расходы - 0,928 млрд манатов (на 8,4% больше), социальные расходы - 0,124 млрд манатов (в 2 раза меньше), затраты на разведку и оценку - 0,005 млрд манатов (на 66,7% больше), ожидаемые кредитные убытки - 0,045 млрд манатов (на 45,1% меньше), прочие операционные доходы - 0,492 млрд манатов (на 16,6% больше), прочие операционные расходы - 0,276 млрд манатов (на 10% больше), процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки - 0,304 млрд манатов (на 63,4% больше), финансовые расходы - 0,771 млрд манатов (на 4,8% меньше), доходы по чистой монетарной позиции - 0,316 млрд манатов (в 3,5 раза больше), платежи по налогу на прибыль - 0,476 млрд манатов (на 40,1% меньше).

По состоянию на 1 июля 2023 года активы SOCAR составляли 70,351 млрд манатов, что на 12,7% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства компании снизились на 28,2% - до 36,722 млрд манатов, балансовый капитал увеличился на 14,4% - до 33,629 млрд манатов, а уставный капитал увеличился на 0,3% - до 4,76 млрд манатов.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR I yarımili mənfəətlə başa vurub

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