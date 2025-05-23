СМИ: Крупные банки США хотят создать совместный стейблкойн

Крупные американские банки планируют создать совместный стейблкойн - цифровую валюту, привязанную к стоимости доллара.

Крупные американские банки планируют создать совместный стейблкойн - цифровую валюту, привязанную к стоимости доллара.

Как передает Report , об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Переговоры находятся на начальном этапе. В них принимают участие JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Ожидается, что создание стейблкойна позволит им ускорить осуществление финансовых операций, включая международные переводы, на реализацию которых у традиционной банковской системы может уходить несколько дней.

Американские кредитные организации опасаются, что без учреждения собственного стейблкойна они перестанут быть конкурентоспособными в условиях активно развивающегося криптовалютного рынка.

Окончательное решение пока не принято. Как отмечает газета, оно будет зависеть от оценки спроса на такую валюту со стороны клиентов банков, а также от законодательных инициатив в этой области.