​Скорость обращения маната в Азербайджане достигла пятилетнего максимума

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Скорость обращения маната в Азербайджане на 1 сентября 2015 года составила 5,66 пунктов. Тем самым скорость обращения достигла максимального уровня, наблюдаемого в июле 2010 года.

Отметим, что скорость обращения маната отражает соотношение ВВП с учетом инфляции к денежной массе в обращении.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Центробанк отмечает, что в августе дефляция составила 0,1%: "Рост ВВП и сокращение денежной массы ускорили скорость обращения денег. Однако рост ВВП на фоне сокращения денежной массы является парадоксом".

Объем денежной массы в широком смысле на 1 сентября 2015 года составил 17 734,27 млн. манатов, что на 1 121,1 млн. манатов или 5,9% меньше показателя на 1 августа. Сокращение по сравнению с началом года составило 3 832,1 млн. манатов или 17,8%, с аналогичным периодом прошлого года - 3 572,1 млн. манатов или 16,8%.

"Денежная масса в широком смысле отражает депозиты и вклады в иностранной валюте. Поэтому после февральской девальвации в Азербайджане ожидался рост денежной массы в широком смысле (M3). Однако снижение данного показателя в течение года является результатом снижения доверия к банкам", - заключили аналитики Report