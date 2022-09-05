Швейцария планирует прекратить обмен банковскими данными с Россией

Швейцария намерена прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках.

Швейцария намерена прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет finews.com.

После того, как соответствующие комитеты Национального совета и Совета кантонов одобрили такую меру, дело за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.

Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и РФ существует с 2018 года.

Такие страны, как Германия, Австрия и Великобритания, уже прекратили обмен банковскими данными с Россией.