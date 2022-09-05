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Швейцария планирует прекратить обмен банковскими данными с Россией

Швейцария планирует прекратить обмен банковскими данными с Россией Швейцария намерена прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках.
Финансы
5 сентября 2022 г. 11:52
Швейцария планирует прекратить обмен банковскими данными с Россией

Швейцария намерена прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет finews.com.

После того, как соответствующие комитеты Национального совета и Совета кантонов одобрили такую меру, дело за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.

Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и РФ существует с 2018 года.

Такие страны, как Германия, Австрия и Великобритания, уже прекратили обмен банковскими данными с Россией.

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Версия на английском языке Switzerland seeks to end bank data exchange with Russia

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