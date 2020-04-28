​Счетная палата выявила неэффективные расходы в размере 75 млн манатов

В 2019 году часть бюджетных расходов в Азербайджане выполнена в соответствии с законодательством, но несмотря на это, по определенным критериям считается неэффективной. Эти расходы оцениваются в 75 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов на очередном заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Неэффективные расходы - это расходы, связанные с несвоевременным использованием средств, выделенных в течение года, приобретением товаров сверх потребности и хранением их на складах в течение длительного времени, неиспользование возможности закупки товаров и услуг с меньшими затратами, а также выбора более приемлемых условий договоров по госзакупкам, недостижением (или частичным достижением) целей, определенных в государственных программах", - отметил он, подчеркнув необходимость усиления контроля в этой области.