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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия вступает в постнефтяную эпоху и надеется, что строящиеся "мегаполисы будущего" обеспечат диверсификацию и рост экономики страны. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил управляющий директор проекта King Abdullah Economic City (KAEC, Экономический город короля Абдаллы) Фахд аль-Рашид на форуме в Давосе.

"Мы рассчитываем на развитие портов, индустрии развлечений, а также строительство. Мы уверены, что движемся в правильном направлении", - сказал он.

Аль-Рашид курирует создание мегаполиса KAEC, который, как предполагается, будет способствовать росту торговли Саудовской Аравии с остальным миром. Город основан в 2006 году на берегу Красного моря, в 100 километрах от Джидды. Совокупная стоимость проекта оценивается в 100 млрд долларов.

В октябре 2017 года Саудовская Аравия объявила о планах по строительству инновационного города Neom на берегу Красного моря. Инвестиции в проект на начальном этапе составят 500 млрд долларов, средства выделит правительство королевства, его суверенный фонд и частные инвесторы.

В 2016 году Эр-Рияд обнародовал программу Vision 2030 - долгосрочный план трансформации экономики королевства на следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости.