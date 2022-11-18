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Саммит АТЭС открывается в Бангкоке

Саммит АТЭС открывается в Бангкоке Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начинается сегодня в столице Таиланда Бангкоке.
Финансы
18 ноября 2022 г. 09:33
Саммит АТЭС открывается в Бангкоке

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начинается сегодня в столице Таиланда Бангкоке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он пройдет 18-19 ноября.

Саммит будет состоять из двух пленарных заседаний на тему сбалансированного, всеобъемлющего и устойчивого роста, развития торговли и инвестиций.

В рамках АТЭС предусматриваются встречи глав делегаций с деловым консультативным советом организации.

АТЭС - это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В нем участвует Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа - Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.

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Версия на английском языке APEC summit opening in Bangkok
Версия на азербайджанском языке Banqkokda APEC sammiti işə başlayır

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