Саммит АТЭС открывается в Бангкоке

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начинается сегодня в столице Таиланда Бангкоке.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начинается сегодня в столице Таиланда Бангкоке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он пройдет 18-19 ноября.

Саммит будет состоять из двух пленарных заседаний на тему сбалансированного, всеобъемлющего и устойчивого роста, развития торговли и инвестиций.

В рамках АТЭС предусматриваются встречи глав делегаций с деловым консультативным советом организации.

АТЭС - это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В нем участвует Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа - Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.