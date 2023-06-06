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Самир Шарифов: Нет ничего предосудительного в том, чтобы субсидии оставались на счете AZAL в качестве остатка

Самир Шарифов: Нет ничего предосудительного в том, чтобы субсидии оставались на счете AZAL в качестве остатка Нет ничего плохого в том, что субсидии, выданные государством ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), остаются в качестве остатка на банковском счете компании.
Финансы
6 июня 2023 г. 13:49
Самир Шарифов: Нет ничего предосудительного в том, чтобы субсидии оставались на счете AZAL в качестве остатка

Нет ничего предосудительного в том, что субсидии, выданные государством ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), остаются в качестве остатка на банковском счете компании.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов, выступая сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Субсидии направляются определенным государственным компаниям, особенно юридическим лицам публичного права, в рамках экономической поддержки или для возмещения ущерба. Эти средства должны использоваться компаниями. Но это не означает, что банковские счета этих компаний должны быть обнулены. По имеющейся у нас информации, на конец года на банковском счете AZAL осталось 8,3 млн манатов в качестве остатка", - сказал С.Шарифов.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "AZAL-ın hesabında subsidiyanın qalıq kimi qalmasında qəbahət yoxdur"

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