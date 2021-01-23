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S&P Global Ratings повысило прогноз по суверенным рейтингам Азербайджана

S&P Global Ratings повысило прогноз по суверенным рейтингам Азербайджана Крупные ликвидные государственные активы, прогнозируемые в среднем на уровне около 74% ВВП в 2021-2024 годах, будут и дальше служить защитой от экономических и финансовых потрясений
Финансы
23 января 2021 г. 09:52
S&P Global Ratings повысило прогноз по суверенным рейтингам Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам Азербайджана с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB + / B».

Как передает Report, об этом говорится в отчете S&P Global Ratings.

«Стабильный прогноз отражает наши ожидания, что соглашение о прекращении огня, подписанное 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией, в целом будет соблюдаться, что будет способствовать снижению связанных с войной рисков безопасности, финансового сектора и платежного баланса», - говорится в сообщении.

По мнению авторов отчета, это также отражает мнение S&P о том, что восстановление экономической активности и сравнительно более высокие цены на углеводороды в течение следующих 12 месяцев не позволят финансовым и внешним позициям Азербайджана существенно ухудшиться с высоких уровней.

«Мы могли бы рассмотреть возможность повышения рейтинга, если бы профицит внешнеторгового баланса был выше, чем мы ожидали, что привело бы к дальнейшему накоплению валютных резервов страны. Это может произойти, например, если заметно увеличится доход от углеводородов», - отмечается в рейтинговом действии.

S&P считает, что потенциал роста рейтингов также может увеличиться, если правительство проведет реформы, направленные на устранение некоторых структурных препятствий в Азербайджане, включая ограничения эффективности денежно-кредитной политики, связанные с высокой финансовой долларизацией и все еще слабой внутренней банковской системой.

«Мы не ожидаем существенных рисков экономического и финансового секторов для кредитного профиля Азербайджана из-за конфликта с Армений. Несмотря на возросшую геополитическую неопределенность, не произошло увеличения конвертации сбережений местных жителей в иностранную валюту или их полного изъятия из банковской системы.

Мы считаем, что бюджетные и внешние фондовые позиции Азербайджана остаются одними из самых сильных среди суверенных государств, которые мы оцениваем в категории «BB», несмотря на более низкие цены на углеводороды и спад экономики, вызванный COVID-19. Крупные ликвидные государственные активы, прогнозируемые в среднем на уровне около 74% ВВП в 2021-2024 годах, будут и дальше служить защитой от экономических и финансовых потрясений. Отражая наши предположения о цене на нефть и добыче, а также учитывая участие Азербайджана в соглашении о сокращении добычи ОПЕК +, мы ожидаем, что внешние поступления и бюджетные доходы будут постепенно расти в среднесрочной перспективе. Мы ожидаем, что правительственные меры по восстановлению освобожденных от оккупации территорий вокруг Нагорного Карабаха, за счет импорта пока окажут умеренное влияние на фискальные и внешние потоки», - отмечают авторы отчета.

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