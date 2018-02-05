Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ На неделе 5-9 февраля основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Китая и Канады.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) В 16:00 по бакинскому времени 8 февраля будет оглашено решение по процентной ставке Банка Англии. В это же время будет опубликован квартальный отчет Банка Англии по инфляции. После публикации этого отчета состоится пресс-конференция главы Банка Англии Марка Карни. По прогнозам подавляющего большинства экспертов, по итогам заседания Комитет по денежной политике Банка Англии сохранит значение процентной ставке на уровне 0,5%. Фьючерсы дают вероятность примерно 50% на повышение процентной ставки Банком Англии в мае, что можно считать небольшим сроком после ноябрьского повышения, которое стало первым за последние десять лет. Некоторые инвесторы говорят даже о двух повышениях процентной ставки в Великобритании в этом году. Кроме решения Банка Англии, в Великобритании трейдеры сконцентрируют свое внимание на данных по деловой активности в ведущем секторе услуг. Эти данные позволят оценить влияние Brexit на британскую экономику.

2) На 07:30 6 февраля назначено оглашение решения Резервного банка Австралии по процентной ставке. Большинство экономистов предполагают, что центробанк Австралии в шестнадцатый раз подряд не изменит текущую рекордно низкую процентную ставку 1,5% и сохранит монетарную политику без изменений, поскольку риск повышения долгов в сфере кредитования недвижимости уравновешивается низким уровнем инфляции.

3) В 00:00 по бакинскому времени 8 февраля будет оглашено решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. Большинство аналитиков рынка прогнозируют, что в восьмой раз подряд центробанк Новой Зеландии сохранит значение процентной ставки на текущем рекордно низком уровне 1,75%.

4) Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за январь приблизительно в 07:00 по бакинскому времени 6 февраля. Ожидается, что профицит торгового баланса Китая за прошлый месяц незначительно снизится до 54 млрд долларов после профицита 54,7 млрд долларов в декабре. По прогнозам объем экспорта Китая должен увеличиться на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом месяце экспорт взлетел на 10,9%. Также прогнозируется, что объем импорта Китая повысится на 10,0%, продолжив декабрьское повышение, зафиксированное на уровне 4,5%.

5) В 17:30 9 февраля будет опубликован отчет по занятости в Канаде за январь. По прогнозам экономистов, в прошлом месяце в Канаде было создано 10 тыс. рабочих мест после создания 54,5 тыс. рабочих мест в декабре, при этом уровень безработицы повысится до 5,8% после значения 5,7% в прошлом месяце. Кроме отчета по занятости, Канада опубликует ежемесячный отчет по сальдо торгового баланса, по разрешениям на строительство в Канаде, а также индекс деловой активности.