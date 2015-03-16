Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов (физических лиц) (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов, являющихся физическими лицами, по состоянию на 1 января 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов, являющихся физическими лицами (TOP-10):

№ Банки Количество клиентов, физические лица 1 Access Bank 338 882 2 Zamin Bank 160 086 3 Damirbank 143 117 4 Mugan Bank 140 789 5 Bank Technique 125 317 6 Rabitabank 104 164 7 ExpressBank 103 353 8 Nikoil Bank 54 070 9 XalqBank 53 364 10 AFB Bank 36 923

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.