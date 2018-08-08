Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.07.2018) - TOP-10

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOP-10):

№ Банки Уставный капитал (тыс. манат) 1 IBAR 1 241 287,24 2 PASHA Bank 333 000,00 3 VTB Azerbaijan 315 815,00 4 Nikoil Bank 245 000,00 5 Xalg Bank 225 078,60 6 Kapital Bank 185 850,00 7 Accessbank 140 258,39 8 Expressbank 137 257,00 9 Unibank 125 686,00 10 Atabank 120 021,00

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.