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    Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.07.2018) - TOP-10

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOP-10):

    БанкиУставный капитал (тыс. манат)
    1IBAR1 241 287,24
    2PASHA Bank333 000,00
    3VTB Azerbaijan315 815,00
    4Nikoil Bank245 000,00
    5Xalg Bank225 078,60
    6Kapital Bank185 850,00
    7Accessbank140 258,39
    8Expressbank137 257,00
    9Unibank125 686,00
    10Atabank120 021,00

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