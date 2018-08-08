Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (01.07.2018) - TOP-10

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOP-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манат)
|1
|IBAR
|1 241 287,24
|2
|PASHA Bank
|333 000,00
|3
|VTB Azerbaijan
|315 815,00
|4
|Nikoil Bank
|245 000,00
|5
|Xalg Bank
|225 078,60
|6
|Kapital Bank
|185 850,00
|7
|Accessbank
|140 258,39
|8
|Expressbank
|137 257,00
|9
|Unibank
|125 686,00
|10
|Atabank
|120 021,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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